Дожди прекратятся на Орловщине только к утру

18.7.2024 | 17:00 Новости, Общество

Таковы данные «Яндекса».

Ситуация на 17:00. Фото: yandex.ru/pogoda

Согласно прогнозу синоптиков, в 19:00 осадки распространятся практически на всю территорию области, а также многие соседние регионы.

Целый «пояс» из осадков накроет территорию от Петрозаводска до Белграда. При этом основной удар придётся как раз на регионы центральной России, а также на Белоруссию.

Дождь будет небольшим, но постоянным. Такая ситуация сохранится на Орловщине до утра.

Начиная примерно с 6 часов осадки начнут «мигрировать» в восточную сторону и уйдут с территории нашего региона.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования