Дожди прекратятся на Орловщине только к утру

Таковы данные «Яндекса».

Согласно прогнозу синоптиков, в 19:00 осадки распространятся практически на всю территорию области, а также многие соседние регионы.

Целый «пояс» из осадков накроет территорию от Петрозаводска до Белграда. При этом основной удар придётся как раз на регионы центральной России, а также на Белоруссию.

Дождь будет небольшим, но постоянным. Такая ситуация сохранится на Орловщине до утра.

Начиная примерно с 6 часов осадки начнут «мигрировать» в восточную сторону и уйдут с территории нашего региона.

ИА «Орелград»