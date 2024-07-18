В Орле экс-сотрудник автомагазина обманул 20 человек

18.7.2024 | 18:00 Криминал, Новости, Транспорт

Он предлагал им купить шины «по дешёвке».

Фото: ИА “Орелград”

Известно, что мужчине 31 год. Ранее он работал в магазине автотоваров.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, по текущей версии, он предлагал клиентам приобрести у него шины для автомобилей. При этом требовалась предоплата.

После получения денег орловец либо переставал выходить на связь, либо постоянно переносил дату доставки. Таким образом он обвёл вокруг пальца около 20 человек.

Последний потерпевший, написавший заявление в полицию, воспользовался услугами подозреваемого, так как его порекомендовали знакомые. При этом шины должны были стоить дешевле, чем в магазине.

Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»


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