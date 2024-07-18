Орловщина стала активнее закупать у Белоруссии пиломатериалы

18.7.2024 | 16:21 Новости, Экономика

Объёмы выросли в два раза.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской области

Такова статистика текущего года. О ней рассказали в Управлении Россельхознадзора по региону.

С начала 2024-го в Орловскую область из дружественной республики поступило около 6 тысяч кубических метров пиломатериалов. Это в два раза превышает показатели аналогичного периода предыдущего года. Товары ввезли 194 партиями.

Специалисты Россельхознадзора проверили все партии на наличие карантинных объектов.

Как пояснили в ведомстве, пиломатериалы могут содержать в себе насекомых-вредителей. «Они могут приглянуться обычным короедам или точильщикам,  но наибольшую опасность представляют усачи из рода Monochamus», – рассказали в орловском Управлении.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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