Орловщина стала активнее закупать у Белоруссии пиломатериалы

Объёмы выросли в два раза.

Такова статистика текущего года. О ней рассказали в Управлении Россельхознадзора по региону.

С начала 2024-го в Орловскую область из дружественной республики поступило около 6 тысяч кубических метров пиломатериалов. Это в два раза превышает показатели аналогичного периода предыдущего года. Товары ввезли 194 партиями.

Специалисты Россельхознадзора проверили все партии на наличие карантинных объектов.

Как пояснили в ведомстве, пиломатериалы могут содержать в себе насекомых-вредителей. «Они могут приглянуться обычным короедам или точильщикам, но наибольшую опасность представляют усачи из рода Monochamus», – рассказали в орловском Управлении.

ИА «Орелград»