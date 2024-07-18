В Орле заявили о нелегитимных трудовых проверках

Распоряжения о проведении проверок работодателям рассылают неустановленные лица.

Государственная инспекция труда в Орловской области обратилась к работодателям с призывом быть бдительными и сообщать о подозрительных фактах. В ведомстве пояснили, что был проведен мониторинг поступающих обращений. В его рамках были выявлены случаи направления некими «инспекторами трудовой комиссии» нелегитимных распоряжений о проведении проверки.

Такие распоряжения в июне-июле 2024 года уже не один раз получали работодатели. Целью проверочных мероприятий заявляется выявление нарушений Трудового кодекса РФ и правил охраны труда. Однако, считают в региональной Госинспекции труда, «подобные деяния указывают на признаки неправомерного получения неустановленными лицами документов контролируемого лица и дискредитации Федеральной службы по труду и занятости и его территориальных органов».

В связи с этим ведомство настоятельно рекомендует орловским работодателям обращать внимание на целый ряд обстоятельств, которые помогут раскрыть возможный обман. Во-первых, стоит помнить о том, что решения о проведении контрольных мероприятий принимаются по типовой форме. Она утверждена приказом Минэкономразвития РФ в марте 2021 года. Ее можно найти в интернете и сравнить с тем распоряжением, которое рассылают неустановленные лица.

Во-вторых, на настоящем решении о проведении контрольного мероприятия указывается QR-код, позволяющий перейти на соответствующую запись в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. Именно с помощью этого реестра ведется учет проводимых надзорными органами контрольных мероприятий. Также в инспекции советуют обращать внимание на случаи, когда у работодателей некие «инспекторы» запрашивают сведения или пояснения без решения о проведении контрольного мероприятия.

Такое возможно в случае проведения оценки достоверности сведений, расследования несчастного случая, производства по делу об административном правонарушении и др. В случае сомнения в подлинности поступившего распоряжения, решения или запроса следует обратиться в Государственную инспекцию труда в Орловской области.

ИА «Орелград»