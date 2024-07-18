Орловская полиция ищет вандалов, обокравших могилу участника СВО

С неё похитили имперские флаги.

Это произошло во Мценске. Информация появилась в местных пабликах. Её опубликовала мать погибшего бойца. С могилы похитили два чёрно-жёлто-белых полотнища.

«Вопиющий вандализм! И как только рука поднялась?» – задалась риторическим вопросом женщина.

В комментариях некоторые орловцы написали, что видели в центре города подростков именно с такими флагами.

Как сообщает «Орёлтаймс», полиция уже занялась инцидентом. Сообщение зарегистрировано в местом отделении. МВД проводит необходимые мероприятия, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

ИА «Орелград»