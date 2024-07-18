В Орле кадеты получили тепловой удар на мероприятии

18.7.2024 | 12:40 Новости, Происшествия

Оно проходило на Наугорском шоссе.

Фото: vk.com/brigada_katukova

Местом действия стала площадка у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов. Мероприятие посвятили памяти о героической 12-й пограничной заставе Московского погранотряда Группы Пограничных войск России.

В 1993-м году данное подразделение приняло бой на границе Таджикистана и Афганистана. По его итогам шестеро пограничников стали Героями России (четверо из них – посмертно).

В орловском мероприятии участвовали представители общественных организаций, а также ученики кадетских классов. Не обошлось без происшествий. «Из-за жары несколько подростков получили тепловой удар», – рассказали в соцсетях «Бригады Катукова».

Однако один из участников бригады оказал кадетам помощь. Подростки смогли «вернуться в строй» и присоединиться к возложению цветов к памятнику, а затем – к панихиде по погибшим.

ИА «Орелград»


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