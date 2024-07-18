СМИ сообщили о возбуждении дела против замглавы орловского депздрава

18.7.2024 | 12:05 Закон и порядок, Новости

Оно может быть связано с Сергеем Лежневым.

Фото: Орловская митрополия

Как сообщают «Орловские новости», ссылаясь на свои источники, уголовное дело возбуждено в отношении заместителя начальника департамента здравоохранения Орловской области Светланы Жировой. Госслужащей предъявили обвинение.

Орловчанке вменяется статья о превышении должностных полномочий. Максимальное наказание, предусмотренное в таких случаях – 10 лет лишения свободы.

Известно, что СМИ нередко упоминали Лежнева и Жирову через запятую. В 2022-м году обыски одновременно проходили у них обоих.

В мае этого года Лежнева задержали. Он находится в СИЗО до сих пор. Недавно блогер из Белгорода, подозреваемый в хищении бюджетных средств, добровольно подал в отставку с поста советника губернатора Орловской области.

ИА «Орелград»


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