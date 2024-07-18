Орловские организации прописались не по тому адресу

Налоговики объяснили отказ в регистрации юридических лиц.

Несоответствие заявленного адреса сведениям в Государственном адресном реестре (ГАР) является основанием для отказа в регистрации бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области. Такие примеры в регионе имеются. Так, по данным ведомства, в первом полугодии 2024 года 18 орловских организаций получили отказ в государственной регистрации именно по причине несоответствия заявленного адреса и сведений, содержащихся в Государственном адресном реестре.

«УФНС России по Орловской области обращает внимание, что адрес места нахождения организации является одной из основных характеристик юридического лица и точность его написания важна для многих сфер деятельности, в том числе для осуществления налогового администрирования, – подчеркнули в ведомстве. – Региональное управление налоговой службы рекомендует проверить указанный в заявлении адрес на соответствие ГАР перед подачей в регистрирующий орган документов на государственную регистрацию при создании юридического лица или изменении адреса места нахождения».

Проверить сведения, содержащиеся в ГАР, можно бесплатно в дистанционном режиме. Для этого необходимо воспользоваться электронным сервисом «Федеральная информационная адресная система» (ФИАС). Она представляет собой интерактивный единый федеральный ресурс, содержащий достоверную, единообразную, общедоступную и структурированную адресную информацию.

«В случае отсутствия в ФИАС сведений о запрашиваемом адресе необходимо обратиться в соответствующий орган местного самоуправления по вопросу присвоения или уточнения адреса такому объекту адресации и размещения сведений о нем в Государственном адресном реестре, – советуют налоговики. – Например, с вопросом об актуализации адресного объекта на территории города Орла необходимо обратиться в соответствующую районную администрацию городского округа».

По состоянию на 1 июня 2024 года в территориальном разделе Статистического регистра Росстата в Орловской области было учтено 11 516 организаций и 18 914 индивидуальных предпринимателей, в том числе 875 глав крестьянско-фермерских хозяйств.

ИА «Орелград»