Прокуратура забраковала 7 килограммов продуктов в Орле

Продукцию сняли с реализации, а продавца оштрафовали.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в порядке упрощенного производства заявление Орловской транспортной прокуратуры к индивидуальному предпринимателю о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем или продавцом Технических регламентов Таможенного союза).

В обоснование заявление было заявлено, что ранее надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства, регламентирующего ввоз на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

«Установлено, что в одной из точек розничной торговли в городе Орле на реализации находилась пищевая продукция весом более 7 кг, на упаковке которой отсутствовала маркировка, предусмотренная техническим регламентом, – сообщает Орловская транспортная прокуратура. – Указанные продукты незамедлительно сняты с реализации».

По мнению надзорного ведомства, отсутствие сведений о продукте, сроке его годности и другой обязательной информации может свидетельствовать о ее несоответствии требованиям безопасности для населения. Арбитражный суд, изучив материалы дела, согласился с этим выводом.

Предпринимателя признали недобросовестным и привлекли к ответственности за нарушение требований качества и безопасности пищевых продуктов. Наказание назначено в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ИА «Орелград»