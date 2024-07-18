Потребительским кооперативам возместят часть затрат

Субсидии выделят в рамках программы развития сельской кооперации.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о проведении отбора на предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части их затрат. Финансирование будет обеспечено в соответствии с постановлением правительства Орловской области «Об утверждении порядков финансирования мероприятий, направленных на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Заявки от соискателей в департаменте будут принимать по 7 августа 2024 года.

«Результатом предоставления субсидий является количество субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе, реализовавшим проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции, – отмечено в извещении. – Заявки и документы предоставляются в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам – юридическим лицам, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, за исключением кредитных кооперативов. Соискатели должны быть зарегистрированы в Орловской области на сельской территории или на территории сельской агломерации. Их основными видами деятельности должны быть: заготовка, хранение, подработка, переработка, сортировка, убой, охлаждение, подготовка к реализации, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции и дикорастущих пищевых ресурсов.

Кооперативы должны объединять не менее пяти граждан Российской Федерации или трех сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме ассоциированных членов. Неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива может быть сформирован и за счет части гранта «Агростартап», предоставленного члену этого кооператива.

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году на приобретение имущества, крупного рогатого скота, сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции, мобильных торговых объектов, закупку сельскохозяйственной продукции и дикоросов у членов кооператива, закупку овощей, картофеля, молока и мяса, кроме свинины, у граждан, ведущих личные подсобные хозяйства.

ИА «Орелград»