В Колпне завершился ремонт в парке

Здесь привели в порядок территорию рядом с ротондой.

Участок в парке культуры и отдыха благоустраивали с 1 апреля по 28 июня текущего года. Этим занималось МКП «Сервис-Стандарт».

Цена работ составила полтора миллиона рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

В минувшем году данная территория победила в рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства. Рядом с ротондой отремонтировали ступени, ведущие к реке, а также восстановили подпорную схему. Также вокруг постройки уложили декоративную плитку.

Парк благоустраивают ежегодно – на протяжении нескольких последних лет. Это делается за счёт различных источников финансирования, в том числе, и в рамках ах национального проекта «Жильё и городская среда» и проекта «Народный бюджет».

Напомним, что недавно стало известно, что «Болховкин луг», который благоустраивали в Болхове в минувшем году (тоже как победителя народного голосования) стал причиной для ещё одного уголовного дела. Ранее по Дмитровску возбудили два дела по территории бульвара по улице Социалистической и площади перед храмом Дмитрия Солунского. Их тоже приводили в порядок в 2023-м. Подозреваемым по одному из этих дел является глава района.

ИА «Орелград»