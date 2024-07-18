«Реновация» спортзалов орловских школ не удалась

Микропредприятие подвело заказчиков.

ООО «Реновация», которому достались сразу два похожих контракта, потеряло оба заказа. Микропредприятие с уставным капиталом в 10 тысяч, зарегистрированное в минувшем году, должно было отремонтировать спортзалы в гимназии города Болхова (за 686 тысяч рублей) и школе №1 города Ливны (за 698 тысяч рублей). Компания победила на соответствующих торгах.

Однако контракт по Болхову расторгли по соглашению сторон. К ремонту в Ливнах компания не приступила – в установленные сроки (до 1 июля). Школа тоже решила расторгнуть контракт, но уже в одностороннем порядке.

Новый аукцион по болховской гимназии уже объявлен. Заявки принимаются до 23 июля. В Ливнах торги проведут после 26 июля, когда решение о расторжении контракта вступит в силу. Об этом стало известно на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований Орловской области.

Загвоздка состоит в том, что привести спортзалы в порядок нужно до наступления нового учебного года. Поэтому на выполнение задачи у ответственных чиновников остаётся немногим больше одного месяца.

ИА «Орелград»