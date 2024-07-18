На Орловщине два района освоили все средства по нацпроектам

Об этом стало известно сегодня.

Тема обсуждалась на совещании с главами муниципальных образований. Его провёл заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

Полностью «отстрелялись» Колпнянский и Краснозоренский районы. Освоение средств составляет по 100%.

Также высокий уровень (выше 75%) демонстрируют Мценский, Корсаковский, Шаблыкинский и Малоархангельский районы.

Кассовые расходы областного центра на реализацию национальных проектов составляют 39,2%. В нижней части рейтинга находятся Верховский, Дмитровский, Залегощенский и Троснянский районы. Здесь пока официально не потрачено ни копейки.

В целом по всей области на нацпроекты потрачено 38% от запланированного объёма средств (или 2,3 миллиарда рублей). Расходы по муниципальным проектам составляют 39% от существующего плана (или 812 миллионов рублей).

ИА «Орелград»