Прокуратура пригрозила расторжением контрактов по гигантским школам

Их собираются строить на окраинах Орла.

Речь идёт о школах на улице Родзевича-Белевича (непосредственно в Орле) и в микрорайоне «Болховский» (в деревне Жилина Орловского муниципального округа). Каждая из них рассчитана на 1225 мест. Пока школа такого размера в нашей области есть только в микрорайоне «Зареченский», причём её строительство проходило с большими трудностями.

Заседание по двум новым гигантским школам состоялось в Прокуратуре Орловской области. Его провёл глава областного подразделения ведомства Алексей Тимошин.

Как выяснилось, документация по обоим объектам всё ещё находится на госэкспертизе. На местах ведутся подготовительные работы. Сообщается, что на Родзевича-Белевича завезены строительные материалы. Ранее стало известно, что на месте строительства школы в Жилина вырыли котлован.

Прокуратура официально сообщила о систематических нарушениях, которые происходят при разработке документации и подготовке работ. При этом прокурор области отметил, что подрядчики (ООО «Управление капитального строительства» и ООО «АС-Монтаж») уже получили крупные авансы.

При этом к ООО «АС-Монтаж» у прокуратуры есть дополнительные вопросы. Параллельно компания строит в Орле физкультурно-оздоровительный комплекс, по которому уже зафиксированы нарушения установленных временных ограничений.

Алексей Тимошин отметил, что в случае, если работы на объектах не будут активизированы, после истечения сроков контрактов надзорное ведомство может подать в суд, чтобы расторгнуть соглашения и взыскать уплаченные деньги. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»