В Орле братскую могилу оградили от рекламы

Охранные требования установлены в отношении захоронения на заводе «Дормаш».

Областные власти распорядились об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения «Братская могила воинов, погибших в 1941 г.», расположенного в Орле на территории завода «Дормаш». Некогда это был флагман орловской промышленности, продававший дорожную технику не только по всей стране, но и за рубежом. Однако уже много лет предприятие находится в процедуре банкротства. Поэтому установление жестких требований к охране братского захоронения лишним не будет.

Постановлением губернатора установлены как сами зоны охраны объекта культурного наследия, так и требования к градостроительным регламентам в границах этих зон. Так, разрешается хозяйственная деятельность, направленная на сохранение и регенерацию историко-градостроительной среды объекта культурного наследия. Речь идет о восстановлении, воссоздании и восполнении частично или полностью утраченных элементов или характеристик историко-градостроительной среды.

Также разрешено проведение работ по озеленению (при условии обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия), нейтрализация дисгармоничного озеленения путем санации, благоустройство территории в соответствии с исторической и культурной традицией с применением традиционных материалов, размещение отдельно стоящего освещения, отвечающего характеристикам исторической среды, размещение информационных табличек, памятных знаков, мобильных информационных конструкций, включая праздничное оформление.

Можно проводить работы по инженерной защите территории, устройству сооружений водоотведения, чтобы защитить братскую могилу от попадания ливневых и талых вод, археологические работы и др. В то же время запрещается размещение парковок напротив объекта культурного наследия, рекламы, рекламных конструкций, баннеров и растяжек, кроме праздничного и событийного оформления, площадок для мусоросборников и контейнеров для отходов.

Нельзя прокладывать инженерные коммуникации – теплотрассы, газопроводы и электрокабель – надземным способом, организовывать стоки ливневых, талых и загрязненных вод в сторону братской могилы, размещать рядом с ней взрывоопасные и пожароопасные объекты, а также объекты с динамическим воздействием. Запрещено проведение земляных работ, кроме посадки деревьев, без предварительного проведения историко-культурной экспертизы земельного участка в соответствии с действующим законодательством.

ИА «Орелград»