В школе на Зеленина начали формировать классы

Об этом сообщили в соцсетях учреждения.
Напомним, что учреждению дали №53. Школа находится в микрорайоне Зареченский. Строительство шло с большим трудом и привело к нескольким уголовным делам.
Однако с 1 сентября школа должна, наконец, открыть свои двери для учеников. Она будет самой большой в области – на 1225 мест.
Заявления на зачисление начали принимать ещё в июне. Теперь здесь формируют классы. Их точное количество и размеры пока не известны. Однако сообщается, что распределение детей по классам проведут с помощью жеребьёвки.
«До проведения родительских собраний не нужно задавать вопросы о том, в какой класс попал ребенок», – попросили в школе родителей учеников. Собрания состоятся уже в августе, так как сейчас учителя находятся в длинных летних отпусках.
Также недавно прокуратура пригрозила расторжением контрактов по двум другим гигантским школам, строительство которых находится только в самом начале.
ИА «Орелград»