В школе на Зеленина начали формировать классы

18.7.2024 | 13:00 Новости, Образование

Об этом сообщили в соцсетях учреждения.

Фото: vk.com/public219711107

Напомним, что учреждению дали №53. Школа находится в микрорайоне Зареченский. Строительство шло с большим трудом и привело к нескольким уголовным делам.

Однако с 1 сентября школа должна, наконец, открыть свои двери для учеников. Она будет самой большой в области – на 1225 мест.

Заявления на зачисление начали принимать ещё в июне. Теперь здесь формируют классы. Их точное количество и размеры пока не известны. Однако сообщается, что распределение детей по классам проведут с помощью жеребьёвки.

«До проведения родительских собраний не нужно задавать вопросы о том, в какой класс попал ребенок», – попросили в школе родителей учеников. Собрания состоятся уже в августе, так как сейчас учителя находятся в длинных летних отпусках.

Также недавно прокуратура пригрозила расторжением контрактов по двум другим гигантским школам, строительство которых находится только в самом начале.

ИА «Орелград»


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