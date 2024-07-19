Орловщина завалит Россию экологически чистым сеном

Оно востребовано у фермеров, содержащих коз.

Грант на такую инициативу получил Александр Поляков из Новодеревеньковского района. Средства выплачены по программе «Агростартап», которая реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фермер, используя полученные средства, уже приобрёл трактор и сельхозтехнику. До 1 января будут созданы два постоянных рабочих места.

Объёмы производства продукции должны вырасти со 125 тонн в текущем году до 580 тонн в следующем, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

Авторский проект по выращиванию однолетних и многолетних культур предполагает создание сена по интенсивной технологии севооборота. Это позволяет свести к минимуму использование минеральных удобрений.

ИА «Орелград»