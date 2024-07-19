Дорожная служба оспаривает контракт ГазРесурса на 300 млн рублей

19.7.2024 | 10:45 Новости, Строительство

Администрация Орловской области заявила об определении подрядчика, но не все так однозначно.

ИА “Орелград”

Портал Орловской области сообщил 19 июля, что выбран исполнитель для ремонта автодорог в Залегощенском, Ливенском, Колпнянском районах.

«Это общество с ограниченной ответственностью «Газ ресурс», – сообщили чиновники. – Работы на объектах планируется завершить до 1 октября. Стоимость составит более 308 миллионов рублей», – указано в релизе.

Примечательно, что в ГИС «Закупки» победитель еще не обозначен. Более того, отмечено, что подана жалоба от ГУП «Дорожная служба». Государственное предприятие увидело нарушения в проведенной процедуре отбора. Жалобу рассматривает УФАС по Орловской области.

«… полагаем, что при рассмотрении и оценке заявок комиссией Заказчика могли быть допущены нарушения в части соответствия приложенного опыта предмета закупки участниками, которые могли привести к неправильному присвоению оценок заявкам участников, что повлияло на результаты определения Подрядчика».

Дорожная служба просит провести внеплановую проверку действий Орелгосзаказчика.

Отметим, на 308 705 912 рублей 73 копейки предусмотрен ремонт сразу трех объектов:

  • автомобильной дороги Залегощь – Красное в (7,1 км);
  • автомобильной дороги Ливны – Орлово в Ливенском районе (4,3 км);
  • автомобильной дороги Колпна – Белый Колодезь Первый – Просека в Колпнянском районе (5,2 км).

ИА “Орелград”


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