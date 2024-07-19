На Орловщине электричество не вернулось в 36 населённых пунктов

В них проживают 1260 человек.

Обесточено 78 трансформаторных подстанций. Такова последняя доступная информация, опубликованная пресс-службой губернатора и правительства Орловской области.

Отключения стали последствием непогоды, которая пришла в регион вечером предыдущего дня. Филиал ПАО «Россети Центр» – Орёлэнерго» работает в режиме повышенной готовности, чтобы окончательно ликвидировать проблемы с энергоснабжением.

По последним данным, отключены 7 высоковольтных линий. Они находятся в Болховском, Дмитровском, Знаменском, Покровском и Свердловском районах. Линии являются частью сети мощностью 6-10 киловольт.

В данной сети в период с 15:00 18-го июля до 07:00 сегодняшнего числа отключения фиксировались по 178 населённым пунктам. Также регистрировались «точечные» отключения в сети 0,4 киловольт (25 случаев, которые затронули 942 человека).

В восстановительных работах участвуют 24 бригады – 74 человека и 30 единиц техники. По вопросам, связанным с отключением электричества, гражданам надо обращаться на «Светлую линию 220» по телефону 8-800-220-0-220. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.

ИА «Орелград»