В Орловской области обновили мемориал

19.7.2024 | 11:00 История, Новости

Он находится под Мценском в деревне Башкатово.

Фото: Администрация Мценского района

Обновлённый мемориальный комплекс торжественно открыли накануне. Об этом сообщили в администрации Мценского района.

В мероприятии участвовала глава района Екатерина Ерохина и председатель местного Совета народных депутатов Ольга Паршина, а также другие официальные лица.

Объект привели в порядок по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». В рамках благоустройства была покрашена скульптура советского воина, уложена плитка, установлены лавочки, обустроены клумбы и дорожки.

Мероприятие приурочили к очередной дате гибели Жана Луи Тюляна – первого боевого командира французской эскадрильи «Нормандия». Лётчика сбили 17 июля 1943 года над Мценским районом. Посвящённый ему памятный знак установлен в деревне Каменка.

ИА «Орелград»


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