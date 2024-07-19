Губернатор получил благодарность за установку арт-объекта

О поступивших благодарностях рассказала администрация губернатора.

В обращениях, поступивших в областную администрацию во втором квартале 2024 года, жители региона не только жаловались или о чем-то просили, но также выражали благодарность за оперативное решение поставленных вопросов. Всего в отчетном периоде времени поступило 20 благодарностей. Об этом сообщила администрация губернатора и правительства Орловской области.

Так, лично губернатору Андрею Клычкову поступило семь благодарностей, в том числе за оказанное содействие в решении вопросов по капитальному ремонту и комплексному благоустройству улицы Ленина, улицы Земляная Гора на участке до «Земляного моста» и по установке арт-объекта – стелы – на площади Ленина в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в городе Болхове.

Кроме того, орловцы поблагодарили главу региона за положительное решение вопросов о расширении проезжей части автомобильной дороги и оборудовании остановочных павильонов по маршруту общественного транспорта «Микрорайон – Вязки» в Орловском муниципальном округе. Исполняющему обязанности руководителя Департамента здравоохранения Орловской области Владимиру Николаеву поступила одна благодарность – за оказанное содействие в решении вопроса об организации медицинской помощи в условиях стационара.

Еще семь благодарностей поступило сотрудникам медицинских учреждений региона – через департамент здравоохранения, которому они подведомственны. Медиков орловцы хвалили за успешное решение вопросов лекарственного обеспечения, лечение и оказание качественной и оперативной медицинской помощи. Сотрудникам учреждений образования, подведомственных департаменту образования Орловской области, поступило три благодарности – за решение вопросов организации образовательного процесса и др.

ИА «Орелград»