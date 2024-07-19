Снижение зарплаты зафиксировали в Орловской области

Номинальная зарплата немного сократилась в апреле.

В Орловской области среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в апреле 2024 года составила 52 086 рублей. По сравнению с мартом 2024 года она снизилась на 0,3 процента, но по сравнению с апрелем предыдущего года увеличилась на 16,8 процента. Такие оперативные данные приводит Орелстат в отчете о социально-экономическом положении региона.

«Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в апреле 2024 года выросла по сравнению с апрелем 2023 года на 8,7 процента, – отмечают при этом статистики. – По состоянию на конец мая 2024 года по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности просроченная задолженность по заработной плате отсутствует».

Лидерами по уровню зарплат традиционно являются представители финансовой и страховой сферы, чей среднемесячный заработок составляет 78 315 рублей. Более 60 тысяч рублей зарабатывают представители двух сфер: сельского и лесного хозяйства (63 304 рубля в месяц) и государственного управления (61 652 рубля в месяц). Немного не дотянули до этого уровня следующие сферы: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 59 189 рублей; обрабатывающие производства – 58 984 рубля; транспортировка и хранение – 58 312 рублей.

Самый низкий текущий заработок зарегистрирован в деятельности почтовой связи и курьерской деятельности, он составляет 28 379 рублей в месяц. Работники гостиниц и предприятий общественного питания зарабатывают в среднем по 32 046 рублей в месяц, административной сферы и сопутствующих дополнительных услуг – по 35 764 рубля в месяц, сферы предоставления прочих видов услуг – по 36 839 рублей в месяц, сферы деятельности по операциям с недвижимым имуществом – по 39 308 рублей в месяц.

ИА «Орелград»