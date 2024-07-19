Орловцам напомнят о Первой мировой войне

Цель акции заключается в возрождении памяти и популяризации знаний о героях.

С 20 июля по 15 августа в зале периодики Областной библиотеки им. И.А.Бунина будет работать выставка «Первая мировая война: эпоха, люди и судьбы». Как пояснили организаторы, она приурочена ко Дню памяти русских воинов, погибших в Первой мировой войне и к 110-летия со дня ее начала. Цель акции – возрождение памяти и популяризация знаний об этой войне, ее героях, о патриотизме русского народа, его высоких моральных и духовных качествах.

«Экспозицию открывает Федеральный закон РФ от 30 декабря 2012 « О днях воинской славы и памятных датах России», определивший 1 августа Днем памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов, – сообщили в «Бунинке». – Широкое дискуссионное поле развернулось на страницах журналов: «Российская история», «Родина», «Русская история», «Свободная мысль», «Власть» и др. Целая галерея героев и примеров самоотверженности и патриотизма русских воинов представлена на страницах журналов «Вопросы истории», «Смена», «Родина».

Организаторы отмечают, что война, начавшаяся 110 лет назад и охватившая своим пламенем практически всю планету, до сих пор является предметом дискуссий и научных споров. Разные мнения высказываются и о причинах ее начала, и о роли в ней каждого государства, и о масштабах, и о потерях, и о новациях, которые тогда были применены, включая танки и химическое оружие, и о том, как эта война отразилась на будущем человечества.

«Мнения эти – порой диаметрально противоположные и взаимоисключающие, – говорят в областной библиотеке. – Но в одном мнения специалистов сходятся: события 1914-1918 годов породили целую серию мощных социально-политических катаклизмов, начиная с Февральской и Октябрьской революций в России. Русский народ проявил себя героически на полях Первой мировой войны, этот подвиг – яркая страница в истории нашего государства».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»