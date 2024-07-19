Из Президентской академии в зону СВО отправили мотоциклы

Вуз сделал это совместно со своими партнерами.

В гуманитарный груз включили 8 мотоциклов со смазочными материалами (маслами) для приготовления топливной смеси, бензиновые генераторы, канистры для топлива, утеплитель и иные вещи для бытовых нужд бойцов.

«В этот раз совместно с нашими партнерами мы включили в груз серию мотоциклов. Этот вид техники, по словам бойцов, положительно проявляет себя в зоне СВО. На мотоциклах можно выполнять целый ряд поставленных задач. Они маневренны, развивают неплохую скорость», – обратил внимание директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов.

До отправки в зону СВО мотоциклы были технически обслужены и заправлены. Дополнительно ко всему были приобретены наборы с маслами, которые применяются для подготовки смеси для двигателей, которые установлены на мотоциклы.

Кроме того, в текущий груз, который отправился в зону СВО, были включены бензиновые электрогенераторы, аккумуляторы для грузовых военных машин, запчасти и цепи для бензопил, топливные канистры для подготовки смеси для бензинового инструмента, газовые баллоны для бытовых нужд. Для утепления позиций и блиндажей бойцам передали несколько десятков рулонов утеплителя и пленки. Также в груз вошли наборы посуды, а также партитивные газовые плиты.

Сегодня утром посылка была укомплектована и погружена в автомобиль, который довезет все элементы до места назначения в зону СВО. Кроме Президетской академии в сборе и формировании груза принимали участие ЗАО «Славянское», Владимир Шашков, депутат областного совета и глава фермерского хозяйства, и ООО «Мебель Шара».

ИА «Орелград»