Многодетным матерям доплатят к пенсии

19.7.2024 | 9:40 Новости, Общество

Губернатор издал очередной указ о поддержке многодетных семей.

Фото: ИА «Орелград»

Новый губернаторский указ утвердил «Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты матерям в составе семьи, которой установлен статус многодетной семьи, по достижении ими возраста (приобретении иного основания), дающего право на пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим по состоянию на 1 октября 2018 года, в Орловской области». Анализ документа провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

«Выплата предоставляется при наличии места жительства многодетной матери на территории Орловской области и достижении ею возраста (приобретении иного основания), дающего право на пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим по состоянию на 1 октября 2018 года, независимо от получения многодетной матерью иных видов дополнительного материального, пенсионного или иного обеспечения в связи с материнством», – следует из обзора.

Размер ежемесячной денежной выплаты составляет 4404 рубля 65 копеек. Его будут ежегодно индексировать – один раз в год с 1 января на коэффициент индексации, установленный на соответствующий финансовый год законом об областном бюджете. Выплата ежемесячной денежной выплаты прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства: прекращение либо приостановление выплаты пенсии; изменение места жительства заявителем (выезд на новое место жительства, расположенное в пределах территории Орловской области либо за ее пределами); смерть заявителя, объявление его умершим или признание его безвестно отсутствующим.

ИА «Орелград»


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