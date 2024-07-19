В Орловской области уточнили правила выгула собак

Теперь некоторые правила распространяются на более крупных собак, чем раньше.

Правительство региона внесло изменения в постановление «Об утверждении дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу, на территории Орловской области». Напомним, в первоначальной редакции документ был принят в феврале 2024 года. Он вел довольно четкие и строгие правила. Поправки внесены в целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области в актуальном состоянии. Они коснулись трех пунктов.

Один из них гласит, что отныне «не допускается нахождение и (или) выгул собак гражданами (владельцами либо лицами, осуществляющими выгул собак) в общественных местах без поводка, а собак, имеющих высоту в холке более 40 сантиметров, без поводка и без намордника». Раньше данный пункт распространялся на собак, высота которых в холке составляет более 35 сантиметров. Из новой редакции исчезло требование о том, что при переходе через улицу и вблизи дорог владельцы обязаны держать собак на коротком поводке.

Кроме того, актуализированы требования к выгулу собак несовершеннолетними. Отныне запрещается выгул потенциально опасных собак и собак, высота в холке которых составляет более 40 сантиметров, детьми, не достигшими возраста 14 лет. По сравнению с предыдущей редакцией изменилось только высота собак в холке.

В новом виде изложен и пункт 2.1. Согласно ему, «запрещается содержание домашних животных в помещениях многоквартирного дома, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного помещения в доме, в том числе на крыльце, межквартирных лестничных площадках, лестницах, крышах, в подъездах, коридорах, на технических этажах и чердаках, а также подземных парковках, на придомовых территориях многоквартирных домов, спортивных и детских площадках, в зонах отдыха, на территориях общего пользования». Раньше запрещалось не только содержание, но и прикармливание животных.

ИА «Орелград»