Областным департаментам уточнили полномочия

Некоторые структуры обладминистрации получили новые функции.

Правительство Орловской области внесло изменения в отдельные нормативные правовые акты регионального уровня. Поправки коснулись функционала некоторых структур, входящих в состав областной администрации или подчиненных им. Так, согласно внесенным изменениям региональный департамент физической культуры и спорта отныне предоставляет государственную услугу по оценке качества оказания социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг в сфере физической культуры и спорта.

«Исключено положение, согласно которому департамент промышленности и торговли Орловской области предоставлял государственную услугу по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции», – говорится в аналитическом обзоре поправок, который провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

Казенное учреждение «Областной центр социальной защиты населения» наделено полномочиями по предоставлению целого ряда услуг. Прежде всего, это назначение единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Орловской области и финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости в результате указанных чрезвычайных ситуаций.

Также сотрудники Центра соцзащиты населения будут назначать единовременное пособие гражданам, здоровье которых пострадало от стихийных природных явлений, и членам семей тех, кто в результате таких катастроф погиб. Ранее указанные услуги предоставлялись департаментом социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.

ИА «Орелград»