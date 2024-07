Некоммерческие организации получат бесплатные консультации

Правительство региона утвердило соответствующий порядок.

Правительство Орловской области утвердило порядок оказания информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО). Документ определяет условия, виды и механизм оказания такой меры господдержки. Данная функция возложена на региональный департамент внутренней политики и развития местного самоуправления. Информационная поддержка сводится к размещению актуальных данных в открытом доступе.

Главным инструментом для этого является государственная специализированная система «Портал Орловской области – публичный информационный центр». Департамент также, по собственной инициативе не реже 1 раза в месяц должен размещать на указанном портале информацию, представленную СО НКО. Она должна дублироваться на официальной странице департамента в социальных сетях и направляться в Общественную палату Орловской области для размещения на ее официальном сайте.

Речь идет об информации о деятельности CO HKO, о формах, видах, условиях и порядке предоставления им поддержки, о реализации государственных программ Орловской области и муниципальных программ в области поддержки CO HKO, организационно-методических документах. Кроме того, в открытом доступе в оперативном режиме должны публиковаться анонсы мероприятий в области поддержки CO HKO и приглашения для участия в форумах, семинарах, круглых столах, тематических лекциях видеоконференциях и других мероприятиях.

В Сети также должен быть опубликован актуальный реестр CO HKO – получателей поддержки. Размещение информационных материалов некоммерческих организаций возможно на основании заявки, которую организации должны сами подавать в департамент. Ее типовая форма также утверждена правительством региона. Постановлением разрешено публиковать на официальном портале Орловской области, по заявкам, пресс-релизы о планируемом мероприятии и пост-релизы о проведенном мероприятии, отчеты о деятельности CO HKO и проведенных ими мероприятиях, а также иную информацию о деятельности СО НКО.

Также департамент в рамках своей компетенции будет консультировать заинтересованных лиц по вопросам создания СО НКО, государственной регистрации и внесения изменений в учредительные документы таких организаций, ведения бухгалтерского учета, подготовки отчетов об использовании грантов из областного бюджета, участия в конкурсах и отборах, проводимых органами власти, в том числе по вопросам подготовки заявок на указанные конкурсы и типовых форм гражданско-правовых договоров.

ИА «Орелград»