На орловской «Скорой» рассказали о вызовах в жару

19.7.2024 | 11:40 Медицина, Новости

Наиболее актуальная проблема – повышенное артериальное давление.

Фото: vk.com/public210773697

В июле бригады орловской «Станции скорой медицинской помощи» выезжали к таким пациентам 616 раз. У некоторых больных давление «скакануло» не только из-за жары, но и из-за алкоголя.

Проблема №2 – травмы. Таких вызовов в июле было 478. Интересно, что к ним тоже нередко приводит сочетание высоких температур и высоких градусов. Опьянение, усиленное теплом, заставляет орловцев совершать необдуманные действия. Уже их следствием становятся различные повреждения.

На третьем месте – острые респираторные заболевания. Здесь число вызовов составило 386. Медики связывают это с воздействием холодного воздуха из кондиционеров.

Тем не менее, в целом пока жара не привела к значительному увеличению объёмов работы орловской «Скорой помощи».

ИА «Орелград»


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