Глава Болхова подозревается в превышении полномочий

Орловского чиновника подвёл «Болховкин луг».
Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.
Делом занимается Следственный комитет. Однако основанием для его возбуждения стали результаты прокурорской проверки.
Благоустройство парка и прилегающей к нему территории выполняло ООО «СБК-Групп». Работы приняли и оплатили в полном объёме.
Однако фактически они не были завершены, а некоторые задания выполнялись с грубым нарушением оговорённых правил и строительных нормативов. «Часть территории парка находится в подтопленном состоянии», – отметили в ведомстве.
Бюджет муниципального образования потерял 66 миллионов рублей.
Напомним, ранее сообщалось, что по «Болховкину лугу» возбуждено два дела. Одно – в отношении подрядчика, по статье «мошенничество». Другое – по статье «халатность».
ИА «Орелград»