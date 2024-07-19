Глава Болхова подозревается в превышении полномочий

Орловского чиновника подвёл «Болховкин луг».

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Делом занимается Следственный комитет. Однако основанием для его возбуждения стали результаты прокурорской проверки.

Благоустройство парка и прилегающей к нему территории выполняло ООО «СБК-Групп». Работы приняли и оплатили в полном объёме.

Однако фактически они не были завершены, а некоторые задания выполнялись с грубым нарушением оговорённых правил и строительных нормативов. «Часть территории парка находится в подтопленном состоянии», – отметили в ведомстве.

Бюджет муниципального образования потерял 66 миллионов рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что по «Болховкину лугу» возбуждено два дела. Одно – в отношении подрядчика, по статье «мошенничество». Другое – по статье «халатность».

ИА «Орелград»