В Орле фонтан в сквере «Юность» отремонтируют ко Дню города

Таковы планы мэрии.

Об этом сообщили с официального аккаунта администрации Орла «ВКонтакте». Представители городских чиновников отвечали на соответствующие вопросы жителей областного центра.

«В настоящий момент повреждённое оборудование демонтировано и отправлено на ремонт. Будем стараться к 5 августа завершить все ремонтные работы», – гласит ответ представителей орловских властей.

Фонтан перестал работать в сквере «Юность» в начале этого лета. По предварительным данным, причиной стала поломка насосов.

Как стало известно из прямого эфира губернатора, ремонт обойдётся примерно в 3 миллиона рублей. По этому поводу мэр Парахин написал Клычкову отдельное письмо.

Светодинамический фонтан открыли в сквере 3 сентября 2018 года. Заказ выполнял «Техспецкомплект».

ИА «Орелград»