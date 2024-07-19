В Орле фонтан в сквере «Юность» отремонтируют ко Дню города

19.7.2024 | 12:05 ЖКХ, Новости

Таковы планы мэрии.

Фото: Администрация Орла

Об этом сообщили с официального аккаунта администрации Орла «ВКонтакте». Представители городских чиновников отвечали на соответствующие вопросы жителей областного центра.

«В настоящий момент повреждённое оборудование демонтировано и отправлено на ремонт. Будем стараться к 5 августа завершить все ремонтные работы», – гласит ответ представителей орловских властей.

Фонтан перестал работать в сквере «Юность» в начале этого лета. По предварительным данным, причиной стала поломка насосов.

Как стало известно из прямого эфира губернатора, ремонт обойдётся примерно в 3 миллиона рублей. По этому поводу мэр Парахин написал Клычкову отдельное письмо.

Светодинамический фонтан открыли в сквере 3 сентября 2018 года. Заказ выполнял «Техспецкомплект».

ИА «Орелград»


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