Стало известно, кто не получит гранты на туризм

К соискателям предъявлен ряд обязательных требований.

Департамент по проектам развития территорий Орловской области объявил о старте конкурсного отбора для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на получение грантов в рамках программы поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры региона. Как уточнили в пресс-службе губернатора, предприниматели получат господдержку для реализации проектов развития внутреннего туризма: комфортного кемпинг-размещения, пляжей, туристского оборудования, новых туристских маршрутов, путеводителей и др. Наиболее популярными являются экотуризм и культурно-познавательный туризм.

«Транспортная доступность Орловщины для крупнейшей в нашей стране 25-миллионной Московской агломерации, разнообразные рекреационные ресурсы, живописные места, богатое историко-культурное наследие, многообразие атмосферных точек притяжения туристов, колоритные региональные туристические бренды – отличный задел для раскрытия своего предпринимательского таланта в сфере туризма для людей дела на территории Бирюзового кольца России», – говорят в пресс-службе губернатора.

Прием заявок продлится с 19 июля по 16 августа 2024 года. Не все предприниматели смогут принять участие в отборе, так как для этого необходимо соответствовать ряду обязательных условий. Так, участник на дату рассмотрения заявки и дату заключения соглашения не должен являться иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является офшорная зона. Препятствием станет даже косвенное, через третьих лиц, участие офшорных компаний, если их доля в уставном капитале превышает 25 процентов.

Соискатель не должен находиться в перечнях организаций и физических лиц, связанных с экстремистами, террористами или с распространением оружия массового уничтожения. К участию не допустят тех, кто официально имеет статус иностранного агента, а также тех, у кого на едином налоговом счете имеется задолженность, превышающая 30 тысяч рублей, по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации.

Если у участника конкурса имеется просроченная задолженность по возврату в областной бюджет других субсидий или бюджетных инвестиций, а также иная просроченная и неурегулированная задолженность по денежным обязательствам перед Орловской областью, туристический грант он тоже не получит. Кроме того, по условиям конкурса, участник не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства, а в реестре дисквалифицированных лиц не должны присутствовать его руководители.

ИА «Орелград»