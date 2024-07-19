По делу центра Академии ФСО под Орлом вынесли новый приговор

19.7.2024 | 12:23 Закон и порядок, Новости

Романа Складнева снова признали виновным.

Фото: ИА “Орелград”

Бывший первый заместитель директора государственного предприятия «Атэкс» обвинялся в мошенничестве, которое имело место при строительстве полевого учебного центра Академии ФСО под Орлом. Замоскворецкий районный суд столицы рассматривал это дело уже в третий раз, пишет «Коммерсант».

В двух предыдущих случаях Мосгорсуд, реагируя на жалобы стороны защиты, отменял приговор и направлял дело на новое рассмотрение. Впрочем, и третий приговор оказался обвинительным.

Складнева снова признали мошенником и снова дали ему четыре года колонии общего режима. Этот срок он уже отбыл ранее и сейчас находится на свободе.

Однако открытым остаётся вопрос об удовлетворении материального ущерба. «Атэкс» хотел взыскать 215 миллионов, но суд огласил цифру в 45, рассчитанную следствием.

«Адвокат добавил, что ущерб пока не погашен, так как предыдущие приговоры отменялись», – пишет издание.

ИА «Орелград»


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