По делу центра Академии ФСО под Орлом вынесли новый приговор

Романа Складнева снова признали виновным.

Бывший первый заместитель директора государственного предприятия «Атэкс» обвинялся в мошенничестве, которое имело место при строительстве полевого учебного центра Академии ФСО под Орлом. Замоскворецкий районный суд столицы рассматривал это дело уже в третий раз, пишет «Коммерсант».

В двух предыдущих случаях Мосгорсуд, реагируя на жалобы стороны защиты, отменял приговор и направлял дело на новое рассмотрение. Впрочем, и третий приговор оказался обвинительным.

Складнева снова признали мошенником и снова дали ему четыре года колонии общего режима. Этот срок он уже отбыл ранее и сейчас находится на свободе.

Однако открытым остаётся вопрос об удовлетворении материального ущерба. «Атэкс» хотел взыскать 215 миллионов, но суд огласил цифру в 45, рассчитанную следствием.

«Адвокат добавил, что ущерб пока не погашен, так как предыдущие приговоры отменялись», – пишет издание.

ИА «Орелград»