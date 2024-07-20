С виновника ДТП взыскали стоимость лечения пострадавшего

Средства водителю придется перечислить ТФОМС.

Вступило в силу решение по гражданскому делу, которое рассмотрел Урицкий районный суд Орловской области. Иск был подан прокурором, действовавшим в интересах Орловской области в лице Территориального Фонда обязательного медицинского страхования. Ответчиком выступил местный житель, который ранее совершил дорожно-транспортное происшествие.

В обоснование иска прокурор указал, что в феврале 2024 года постановлением Орловского районного суда было прекращено уголовное дело в отношении ответчика. Мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Органы предварительного расследования установили, что 13 ноября 2023 года около восьми часов утра ответчик, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, допустил наезд на пешехода.

Последний пересекал проезжую часть по нерегулируемому светофором пешеходному переходу. В результате он получил травмы, которые расцениваются как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью. Уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон, то есть потерпевший простил виновника ДТП и сам попросил суд дело закрыть. Но в иске прокурор указал, что пострадавший пешеход был доставлен в областную клиническую больницу, где почти месяц находился на лечении.

Затем он был переведен в Плещеевскую ЦРБ, где провел еще три недели. Общая стоимость его лечения согласно выписке из персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования, предоставленной ТФОМС Орловской области, составила 315 653 рублей. Указанные денежные средства в рамках договора обязательного медицинского страхования были выделены ТФОМС.

Таким образом, посчитали в прокуратуре, действиями водителя был причинен имущественный вред Орловской области – субъекту Российской Федерации. Между его противоправными действиями и наступившими вредными последствиями в виде лечения потерпевшего и затрат на его лечение из средств ТФОМС была установлена прямая причинно-следственная связь. Прокурор просил суд взыскать с водителя в пользу ТФОМС всю сумму, потраченную на лечение потерпевшего. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме.

ИА «Орелград»