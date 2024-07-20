С орловчанки взыскали «переплату по чернобыльским»

Дело о взыскании денег рассмотрел суд в Новосиле.

Новосильский районный суд рассмотрел дело по иску Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области к местной жительнице, выступавшей не только в своих интересах, но и в интересах своих несовершеннолетних детей. Чиновники в обоснование иска указали, что гражданке и ее детям была переплачена ежемесячная денежная выплата, а сумму переплаты они оценили в 169 844 рублей 8 копеек.

Как пояснили в пресс-службе суда, по версии истца, женщина получала ежемесячную выплату на себя и своих детей с 2010 года на основании Закона «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Она была оформлена как гражданка, постоянно проживающая на территории зоны с льготным социально-экономическим статусом.

Однако, заявил истец, в феврале 2015 года женщина вместе с со своими детьми снялась с регистрационного учета по месту жительства и зарегистрировалась по месту жительства в другом населенном пункте, который не входит в перечень зараженных. О смене прописки и места жительства она была обязана уведомить компетентный орган, но не сделала этого. Ей продолжали ежемесячно платить за проживание там, где она в реальности уже не проживала.

Только в апреле 2021 года о переезде стало известно, и выплаты были прекращены. Чиновники подсчитали, что за период с момента переезда до момента, когда о нем стало известно, гражданка незаконно получила указанную выше сумму. Истец просил взыскать с нее «излишне выплаченные в качестве меры социальной поддержки денежные средства». Суд проверил доводы сторон и установил, что женщина действительно с момента переезда утратила право на социальные выплаты, но продолжала их получать, помалкивая о своем переезде.

Иск был удовлетворен в полном объеме, женщину обязали вернуть бюджетные деньги, но судебный акт еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»