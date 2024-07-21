Цены на орловскую сельхозпродукцию подросли

Изменились индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции.

В Орловской области в мае 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями, составил 100,3 процента, в том числе в растениеводстве – 100,1 процента, в животноводстве – 100,5 процента. Такие данные приводит Орелстат. Объемы реализации сельскохозяйственной продукции по ряду направлений существенно возросли.

Например, лидером продаж является сахарная свекла. За январь-май 2024 года орловские аграрии реализовали 146 тысяч тонн этого продукта, что в 8,3 раза превысило показатель аналогичного периода прошлого года. На втором месте по росту объемов продаж находятся овощи. Объемы их реализации по сравнению с январем-маем 2023 года увеличились в 2,2 раза. Кроме того, в 1,6 раза возросли продажи зерновых и зернобобовых культур, которых за январь-май 2024 года было реализовано 1,086 миллиона тонн.

Также орловские аграрии в текущем году продали 65,9 тысяч тонн семян подсолнечника. Продажи семечек по сравнению с предыдущим годом увеличились почти в 1,4 раза. Кроме того, на 7,5 процента выросли поставки орловского картофеля. В сфере животноводства ситуация несколько иная. C начала текущего года в сельскохозяйственных организациях Орловской области объем производства скота и птицы на убой в живом весе вырос к уровню прошлого года на 4,9 тысячи тонн, или на 3,8 процента.

А вот объемы производства молока крупного рогатого скота уменьшились на 2,1 тысячи тонн, или на 4,3 процента. Хотя, по данным Орелстата, в январе-мае текущего года в сельхозорганизациях региона в среднем на одну корову было надоено 2829 кг молока, что на 120 кг больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Продуктивность коров увеличилась в 9 районах, при этом самый высокий надой получен животноводами Верховского района. Производство яиц сократилось на 1,6 миллиона штук, или на 21,2 процента. В этом году в птицеводческих организациях от одной курицы-несушки получено в среднем по 93 яйца против 96 годом ранее.

ИА “Орелград”