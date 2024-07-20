В Хотынце нашли странную выгребную яму

Яма стала предметом непростого спора в суде.

Как сообщает Хотынецкий районный суд Орловской области, рассмотрено дело по иску Управления Роспотребнадзора к отделу поселковой работы администрации Хотынецкого района и управляющей компании ООО «Коммунсервис». Надзорное ведомство просило об устранении нарушений санитарного законодательства, выявленных в ходе проведенной проверки. Роспотребнадзор отреагировал на сигнал местной жительницы, которая еще в апреле пожаловалась на затопленный огород.

В ходе проверки было установлено, что огород был затоплен сточными водами из неподалеку расположенной канализационной ямы многоквартирного дома. Выгребная яма, как сообщается, пришла в негодность. При выходе на место специалисты нашли точное место разлива сточных вод из выгребной ямы и отобрали образцы почвы. Исследование показало, что в месте растекания сточной воды почва перестала соответствовать необходимым санитарным требованиям. Эксперты отнесли ее к категории «опасная, умеренно опасная».

«В судебном заседании ответчики исковые требования не признали, – сообщила пресс-служба суда. – Отдел поселковой работы ссылался на то, что спорная канализационная яма является общим имуществом в многоквартирном доме, поэтому обеспечить ее надлежащее содержание обязаны собственники многоквартирных домов. В 2010 году был осуществлен ее ремонт именно как общего имущества в многоквартирном доме».

Однако с таким доводом не согласились представители управляющей компании. По их мнению, спорная яма не может являться общим имуществом многоквартирного дома, поскольку она обслуживает несколько многоквартирных домов. По мнению управляющей компании, в связи с этим яма не подлежит обслуживанию с ее стороны, а вывоз жидких бытовых отходов производится по отдельному договору.

Кроме того, в судебном процессе было установлено, что емкости ямы прогнили от коррозии. Из-за этого в яму начали попадать грунтовые и поверхностные воды, наполняя ее. И хотя стоки из ямы регулярно откачиваются, водосток превышает объем откачки. Правда, в настоящий момент «жидкие бытовые отходы полностью откачаны, канализационная яма пустая, разлив нечистот ликвидирован, в том числе на огороде», в чем удостоверился суд.

«Исследовав материалы дела, суд удовлетворил исковые требования Управления Роспотребнадзора в отношении отдела поселковой работы, обязал его в течение 3-х месяцев со дня вступления решения суда в законную силу обеспечить исправное техническое состояние канализационной (выгребной) ямы и привести качество почвы в соответствии с требованиями СанПиН. В удовлетворении исковых требований в отношении ООО «Коммунсервис» суд отказал. Решение суда не вступило в законную силу», – резюмирует пресс-служба Хотынецкого районного суда.

ИА «Орелград»