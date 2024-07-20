Под Орлом простили похитителя корыта

Уголовное дело было прекращено в зале суда.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое в июне рассмотрел Урицкий районный суд Орловской области. Местный житель, имеющий на иждивении пятерых детей, обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Органами предварительного следствия было установлено, что в августе 2023 года мужчина оказался рядом с фермой, где у него возник преступный умысел.

Он решил похитить из помещения фермы звенья транспортировочной ленты транспортера и два металлических корыта. Ферма принадлежит индивидуальному предпринимателю, главе крестьянско-фермерского хозяйства. Действовал злоумышленник среди белого дня, причем не в одиночку. О помощи он попросил своего знакомого, в отношении которого также возбуждено уголовное дело, но оно выделено в отдельное производство.

Согласно плану, мужчины должны были совместно через запасные ворота проникнуть в помещение вышеуказанной фермы, после чего разобрать транспортировочную ленту транспортера, сложить звенья в принесенные с собой полимерные мешки, а затем совместно вынести их вместе с двумя корытами и погрузить похищенное имущество в прицеп автомобиля марки «Ока». Так они и поступили.

По подсчетам следствия, злоумышленникам удалось разобрать на звенья транспортировочную ленту общей длиной 60 метров и общей массой 409,7 килограмма. Общая масса двух металлических корыт составляла 58,3 килограмма. Таким образом, подельники похитили 468 килограммов лома черных металлов стоимостью 24 500 рублей за 1 тонну, а всего общей стоимостью 11 466 рублей.

В судебном заседании потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Суду владелица фермы пояснила, что подсудимый причиненный вред загладил в полном объеме, претензий к нему она не имеет. Воришка виновным себя признал и в содеянном раскаялся. Дело в отношении него было прекращено.

ИА «Орелград»