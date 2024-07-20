В Кромах отремонтируют памятник Ленину

Средства на ремонт будут выделены из местного бюджета.

Администрация Кромского района Орловской области объявила тендер на благоустройство площади Освобождения в поселке городского типа Кромы. Контракт предусматривает проведение ремонта памятника Владимиру Ленину и трибуны под ним. Цена контракта составит 227,8 тысячи рублей, средства будут выделены из районного бюджета. Заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта было получено в конце мая 2024 года. Подрядчик получит на ремонт 30 календарных дней.

Ему предстоит сначала отбить штукатурку с поверхностей, затем заделать отверстия, гнезда и борозды в стенах и бетонных перегородках, облицовать поверхность крупноразмерными многоцветными керамогранитными плитами, в том числе облицовать ступени керамогранитными плитками толщиной до 15 мм и выполнить другие работы, к качеству которых местные власти предъявляют высокие требования.

«Требуемое качество и надежность произведенных работ должны обеспечиваться подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях создания строительной продукции, – следует из конкурсной документации. – При повреждении подрядчиком по собственной вине материальных ценностей, принадлежащих заказчику либо эксплуатирующим организациям, подрядчик восстанавливает их или компенсирует их стоимость».

Подрядчик обязан заранее согласовать с чиновниками и эксплуатирующими организациями цветовые решения, применяемые при проведении работ, перечень и характеристики используемых материалов, закупаемого и монтируемого оборудования. Подрядчику запретят устанавливать возле памятника склады и бытовки, проживание рабочих на месте ремонта не предусмотрено. Вывозить строительный мусор подрядчик должен оперативно и собственными силами.

При проведении ремонта ему также запретят применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого шума и вибрации. Гарантийный срок на выполненные работы составит 3 года. Дефекты, обнаруженные в период гарантийной эксплуатации, по договору устраняются подрядчиком за свой счет в течение двух недель с момента письменной заявки эксплуатирующей организации.

ИА «Орелград»