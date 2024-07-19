Назначен новый глава ОГУ имени Тургенева

19.7.2024 | 18:00 Новости, Образование

Исполнять обязанности ректора будет Галина Зомитева.

Фото: oreluniver.ru

Об этом в своих официальных соцсетях сообщило Министерство образования и науки России.

Напомним, Зомитева заменит Александра Федотова, который скоропостижно ушёл из жизни. Похороны состоялись 17 июля.

Зомитева работает в ОГУ уже около 30 лет. Сама она окончила Воронежский технологический институт, является кандидатом экономических наук и доцентом.

В ОГУ имени Тургенева Галина Зомитева занимала различные ответственные и руководящие должности, в том числе, старшего преподавателя и декана факультета. В последнее время она являлась проректором по учебно-методической деятельности.

ИА «Орелград»


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