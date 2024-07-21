Ремонт моста под Орлом не доверят нелегалам

Подрядчика без нелегалов ищут власти города Мценска.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Мценска ищет подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту моста через суходол автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Андрея Рева. Максимальная стоимость контракта установлена в размере 19,4 миллиона рублей. Основная задача состоит в устранении дефектов и восстановлении параметров дорожной одежды и самой конструкции мостового сооружения.

Подрядчик должен гарантировать качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, а гарантийный срок эксплуатации результата работ будет варьироваться. Например, гарантию на новый асфальт подрядчик будет обязан предоставить на 6 лет, на барьерные пешеходные ограждения – на 5 лет, на бортовой камень – на 2 года, на дорожную разметку – на 1 год. Гарантийный срок для всего моста составит 8 лет. Подрядчик должен дать обязательство по своевременному устранению дефектов и недостатков, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации.

«На все применяемые в производстве работ материалы, изделия и конструкции должны быть соответствующие сертификаты, декларации, паспорта качества, выданные предприятиями – производителями, и другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности, оформленные в соответствии с нормами российского законодательства и действующие на территории Российской Федерации», – следует из конкурсной документации.

Особо в контракте будет прописано, что подрядчик должен исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Срок выполнения работ: с даты подписания контракта по 1 октября 2024 года.

ИА «Орелград»