Орловцу не заплатили за уборку налоговой

В защиту прав уборщика выступила прокуратура.

В Орловской области суд рассмотрел очередной иск прокуратуры, поданный в защиту прав работника и косвенно связанный с договором налоговой службы на оказания клининговых услуг. Дело рассмотрел Верховский районный суд, а иск подал прокурор Железнодорожного района города Орла. Ответчиком выступил индивидуальный предприниматель, ранее заключивший договор на уборку помещений налоговой службы. Он нанял сотрудников, которые убирали помещения, но денег им не заплатил.

В данном случае прокуратура выступила в защиту прав местного жителя и просила суд установить факт его трудовых отношений с ИП, после чего взыскать с бизнесмена невыплаченную заработную плату и компенсацию морального вреда. В ходе прокурорской проверки было установлено, что Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области заключило с индивидуальным предпринимателем государственный контракт на оказание клининговых услуг в помещениях налоговой службы в конце 2022 года.

«В соответствии с условиями контракта налоговая служба выплатила индивидуальному предпринимателю денежные средства на оказание клининговых услуг, однако индивидуальный предприниматель не выплатил заработную плату работнику, который выполнял уборку помещения налоговой службы в поселке Верховье, – сообщает пресс-служба Верховского райсуда. – Кроме того, в ходе проверки было установлено, что, уборщик служебных помещений не был трудоустроен надлежащим образом – с ним не был заключен трудовой договор».

Несмотря на отсутствие трудового договора, работник добросовестно исполнял свои обязанности, но зарплаты так и не увидел. Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил исковые требования в полном объеме. Иными словами, факт наличия трудовых отношений между индивидуальным предпринимателем и уборщиком был официально установлен. Бизнесмена обязали погасить перед работником задолженность по заработной плате и выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей.

ИА «Орелград»