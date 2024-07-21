Орловец хранил под собачьей будкой почти 2 кило каннабиса

Решение по уголовному делу вынес суд в Малоархангельске.

Вступил в силу обвинительный приговор, вынесенный Малоархангельским районным судом Орловской области. Местный житель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере). Как установили следствие и суд, в сентябре 2023 года мужчина в лесной посадке обнаружил 10 кустов дикорастущего наркотического растения рода конопля, представителя вида Cannabis.

Он прекрасно знал, что это за растение. Мужчина сорвал обнаруженные кусты и тем самым, с точки зрения закона, незаконно приобрел наркотическое средство – каннабис – в крупном размере. После высушивания растений и на момент их исследования экспертами общая масса изъятой марихуаны составляла 1,882 килограмма. Наркотическое средство подсудимый хранил в принадлежащей ему надворной постройке, расположенной на территории его частного домовладения.

Наркотик он измельчил и сложил в металлическую банку с пластиковой крышкой. Оставшуюся часть расфасовал в девять стеклянных банок, которые спрятал в яме под собачьей будкой. Однако такие меры предосторожности его не спасли. В конце января 2024 года его дом посетили сотрудники ОМВД России по Малоархангельскому району, проводившие оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».

В сарае они нашли и изъяли металлическую банку с каннабисом, а затем нашли и тайник под собачьей будкой. Суд приговорил подсудимого к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. В течение испытательного мужчину обязали пройти курс лечения от алкоголизма и наркомании у врача-нарколога.

ИА «Орелград»