Сотрудникам УФСИН прочитали лекцию о Пимене Угрешском

Преподобный недавно стал небесным покровителем ведомства.

Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области, лекцию сотрудникам аппарата Управления прочитал помощник начальника УФСИН по работе с верующими протоиерей Сергей Крючков. Он рассказал о небесном покровителе работников уголовно-исполнительной системы Пимене Угрешском. Таковым преподобный стал в марте 2024 года, когда отмечалось 145-летие со дня образования Федеральной службы исполнения наказаний России.

«Архимандрит Пимен был причислен к лику всероссийских святых Архиерейским собором Русской православной церкви в 2004 году, в том же году была образована ФСИН России как самостоятельная служба – из бывшего Главного управления исполнения наказаний (ГУИН) Минюста России», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Сергей Крючков рассказал, что в сентябре 2002 года в честь преподобного Пимена на территории Николо-Угрешского мужского монастыря был освящен храм, возведенный на средства сотрудников уголовно-исполнительной системы и посвященный памяти их сослуживцев. «На стенах храма-мемориала установлены памятные доски с именами сотрудников уголовно-исполнительной системы, отдавших свою жизнь при исполнении служебного и гражданского долга. Более 20 лет в нем ежегодно проходит служба по погибшим», – отметили в УФСИН.

Пимен Угрешский (в миру Петр Мясников) родился 10 августа 1810 года в Вологде. Он был архимандритом Русской православной церкви, много лет служил настоятелем Николо-Угрешского монастыря и превратил его в один из крупнейших духовных центров Подмосковья. В сан архимандрита он был возведен в 1858 году именно за «выдающиеся заслуги по устроению монастыря».

В 1866 году при монастыре было открыто народное училище, а 1869 году архимандрит Пимен был назначен благочинным общежительных монастырей Московской епархии. Архимандрит Пимен скончался 17 августа 1880 года. Его почитание как святого началось сразу после его смерти, на его могилу потянулись многочисленные паломники. Однако после революции склеп был заброшен, восстановили его только в 1990 году. А в 2004 году определением Архиерейского Собора РПЦ преподобный Пимен Угрешский был причислен к лику общецерковных святых.

ИА «Орелград»