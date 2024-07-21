Орловцы смогут получить налоговый вычет за ГТО

Стандартные налоговые вычеты увеличатся уже с 2025 года.

С 1 января 2025 года увеличится размер стандартных налоговых вычетов, а также будут введены новые вычеты. Связано это с вступлением в силу нового федерального закона, подписанного президентом Владимиром Путиным. Основные положения данного закона направлены на реализацию Послания президента Федеральному Собранию от 29 февраля 2024 года. Об этом сообщает Федеральная налоговая служба России.

«Так, вводится новый вычет в размере 18 000 рублей за год для лиц, которые выполнили нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» согласно возрастной группе и были награждены знаком отличия, – уточнили в ведомстве. – Он предоставляется за год, когда произошло такое награждение или его подтверждение, если гражданин в соответствующем календарном году прошел диспансеризацию».

Реформа коснется стандартного вычета на второго и последующих детей. Размер вычета будет увеличен вдвое, как вырастет и лимит доходов, до которого он предоставляется. С 1 января 2025 года вычет на второго ребенка возрастет с 1400 до 2800 рублей, на третьего и каждого последующего ребенка – с 3000 до 6000 рублей. Также вдвое, с 6000 до 12 000 рублей, будет увеличен вычет на каждого ребенка, если ребенок в возрасте до 18 лет является инвалидом. Аналогичная мера установлена для учащихся очной формы обучения, аспирантов, ординаторов, интернов, студентов в возрасте до 24 лет, если они являются инвалидами I или II групп.

«Увеличен размер дохода, до достижения которого предоставляются стандартные налоговые вычеты на детей: вместо 350 000 рублей он составит 450 000 рублей, – пояснили в налоговой службе и добавили: – С 1 января 2025 года стандартный налоговый вычет на детей предоставляется налоговым агентом (работодателем налогоплательщика) автоматически при наличии соответствующих сведений».

Это означает, что подавать заявление налоговикам не нужно, они сами проверят данные и произведут необходимые расчеты. Например, если в течение года стандартные налоговые вычеты были предоставлены одним или несколькими налоговыми агентами в большем размере, чем предусмотрено законодательством, то по окончании года налоговики произведут перерасчет, а соответствующая сумма НДФЛ будет включена в налоговое уведомление.

ИА «Орелград»