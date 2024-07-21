Пропавший на два года уголовник получил новый срок

Мужчина не выполнил условий административного надзора.

Советский районный суд города Орла вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого гражданина, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 314.1 Уголовного кодекса РФ (самовольное оставление места фактического нахождения в целях уклонения от административного надзора). Ранее данный гражданин был несколько раз судим, в том числе за грабеж.

Еще в 2021 году Дзержинский районный суд Калужской области, на территории которой орловец отбывал очередное наказание, установил в отношении осужденного административный надзор на три года. Требования начинали действовать с момента освобождения орловца из колонии. Для мужчины было установлено административное ограничение: обязательная явка один раз в месяц в органы внутренних дел по месту жительства, пребывания или фактического нахождения для регистрации.

В мае 2021 года мужчина был освобожден из колонии по отбытии срока наказания. Он был обязан прибыть к выбранному им самим месту жительства и в течение трех рабочих дней явиться для постановки на учет в УМВД России по городу Орлу. Мужчина был предупрежден об уголовной ответственности за уклонение от административного надзора по статье 314.1 УК РФ. Эти условия он выполнил и был в установленный срок поставлен на профилактический учет в УМВД.

Однако спустя всего неделю он пропал. Как следует из материалов дела, в период времени с 7 июня 2021 года по 27 июня 2023 года уголовник по заявленному при постановке на административный надзор адресу не проживал, для регистрации в полицию не являлся. Более того, он даже сменил фамилию, что выяснилось, когда полиции все-таки удалось его найти. Суд пришел к выводу, что мужчина умышленно, без уважительных причин нарушил установленное ему административное ограничение в виде об обязательной явки в орган внутренних дел.

При ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемый заявил ходатайство о проведении судебного разбирательства в особом порядке принятия судебного решения. В судебном заседании он полностью согласился с предъявленным ему объемом обвинения. Суд приговорил его к семи месяцам лишения свободы, но с учетом предыдущих приговоров окончательно назначил наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА “Орелград”