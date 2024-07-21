Под Орлом благоустроят скотомогильник

Работы пройдут на территории Сосковского района.

Тендер на выполнение работ по благоустройству территории сибиреязвенного скотомогильника объявил Сосковский межрайонный центр ветеринарии. Место выполнения работ: район села Мыцкое. Работы должны быть выполнены в течение 80 рабочих дней с даты заключения контракта, цена которого составит 1,3 миллиона рублей. Общая площадь благоустройства составит 360 квадратных метров. Сметная документация была разработана на основании акта обследования объекта.

Ею предусмотрены такие виды работ, как ремонт ограждения территории скотомогильника с установкой железобетонных оград из панелей и стальными раздвижными воротами, укладка переходных плит, установка стальных перил и предупреждающих дорожных знаков, в том числе на деревянных кругляках и со световозвращающей пленкой. Дорожно-строительные работы предусматривается «осуществлять специализированными отрядами поточным методом, что позволит обеспечить эффективное использование техники, ритмичность и высокое качество работ».

Заказчик уделяет особое внимание охране окружающей среды. Например, заправку автомашин подрядчику настоятельно рекомендуется производить на базе строительной организации; заправку дорожной техники рекомендуется производить спецмашиной с «пистолетом» на конце шланга, чтобы исключить утечку нефтепродуктов. Проектом также рекомендуется использовать существующую базу для дислокации дорожной стройтехники и заправки ГСМ на территории автостоянки или на АЗС.

На территории сибиреязвенного скотомогильника будут действовать строгие запреты. Так, запрещено выносить грунт, остатки ограждения, скошенную траву, вырубленные, спиленные кустарники и деревья за пределы территории сибиреязвенного скотомогильника. Нельзя использовать остатки строительных материалов и смесей за пределами скотомогильника. Строителям и их начальникам запрещено пить, курить и принимать пищу на территории сибиреязвенного скотомогильника, а также находиться там без средств индивидуальной защиты.

ИА «Орелград»