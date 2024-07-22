Многодетным выдадут по 150 тысяч вместо земли

Утвержден новый порядок выплаты компенсации многодетным семьям.

Власти Орловской области продолжают актуализировать местную правовую базу, касающуюся мер социальной поддержки многодетных семей. Напомним, делается это во исполнение указов президента Владимира Путина и губернатора Андрея Клычкова. В данном случае в соответствии с губернаторским указом утвержден новый порядок предоставления многодетной семье меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно.

Право на бесплатную землю гарантировано Законом Орловской области от 10 ноября 2015 года № 1872-ОЗ. Не так давно в него были внесены поправки, разрешающие в отдельных случаях вместо участков выплачивать денежную компенсацию. Данный механизм уже реализуется в регионе. Финансирование соответствующих расходов принимает на себя областной бюджет. Реализация механизма возложена на региональный департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.

Согласно новому порядку, единовременная денежная выплата предоставляется многодетным семьям в размере 150 тысяч рублей в равных долях на каждого члена семьи, однократно. Использовать ее можно только для обеспечения семьи жильем, а именно: на приобретение или строительство жилья на территории Орловской области; на приобретение на территории Орловской области земельного участка, вид разрешенного использования которого допускает строительство жилья; на уплату взноса при получении кредита, в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья и погашение процентов по нему.

Также указанные средства можно тратить на платеж по договору участия в долевом строительстве жилого помещения на территории Орловской области, уплату цены договора уступки права требования по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома, уплату паевого взноса в жилищных накопительных или жилищно-строительных и жилищных кооперативах.

«Приобретаемое жилое помещение или созданный объект индивидуального жилищного строительства должны быть пригодны для проживания и находиться на территории Орловской области, – подчеркнуто в документе. – Приобретаемое жилое помещение или созданный объект индивидуального жилищного строительства оформляются в общую долевую собственность всех членов многодетной семьи, указанных в свидетельстве».

Единовременная денежная выплата не может быть использована на приобретение жилья у супругов и близких родственников: дедушек, бабушек, внуков, родителей, усыновителей, детей, в том числе усыновленных, полнородных и неполнородных братьев и сестер.

ИА «Орелград»