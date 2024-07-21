Виновника ДТП обязали доплатить за ремонт

Гражданское дело о взыскании ущерба рассмотрел Кромской суд.

Как сообщает Кромской районный суд Орловской области, иск был подан к местному жителю, ранее признанному виновником дорожно-транспортного происшествия. В качестве истца выступил владелец автомобиля, серьезно поврежденного в результате аварии. Он был застрахован, страховая компания признала произошедшее ДТП страховым случаем. Владельцу поврежденного автомобиля была произведена страховая выплата. Однако на полноценный восстановительный ремонт автовладельцу ее не хватило.

«Согласно расчету восстановительных расходов транспортного средства, представленного страховой компанией истца, стоимость восстановительных расходов транспортного средства без учета износа оказалась больше, в связи с чем, разница между полученной страховой выплатой и размером стоимости восстановительного ремонта составила более 50 000 рублей», – пояснили в пресс-службе Кромского районного суда.

Истец обратился к экспертам, которые дали свое заключение, подтвердив, что реальные расходы на ремонт более чем на 50 тысяч рублей превышают размер страховой выплаты. Поскольку страховка не покрыла стоимость восстановительных работ, автовладелец подал иск к виновнику ДТП и просил суд обязать ответчика возместить причиненный ему материальный ущерб.

Ответчик в судебном заседании не стал спорить и признал исковые требования. С учетом этого, а также изучив представленные в деле материалы, суд решил удовлетворить заявленный иск в полном объеме. Виновника ДТП фактически обязали доплатить за ремонт автомобиля, поврежденного из-за нарушения им Правил дорожного движения.

ИА «Орелград»