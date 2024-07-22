Численность рабочей силы сократилась в Орловской области

Более 4 тысяч человек исчезли из состава рабочей силы.

Орелстат обнародовал итоги очередного выборочного обследования рабочей силы в Орловской области. Поясним, что в ее состав включаются жители региона в возрасте 15 лет и старше. Из отчета следует, что за февраль-апрель 2024 года численность рабочей силы составила 321,5 тысяч человек. Из них 309,7 тысячи человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 11,8 тысяч человек – как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда. Иными словами, они не имели работы или доходного занятия, но искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.

По итогам аналогичного выборочного обследования, проведенного за январь-март 2024 года, численность рабочей силы в регионе составляла 325,6 тысячи человек, из которых непосредственно в экономике было занято 315,2 тысячи человек. Количество безработных в соответствии с методикой МОТ тогда составляло 10,4 тысячи человек. Таким образом, количество безработных увеличилось на 1,4 тысячи человек, а вот численность рабочей силы сократилась на 4,1 тысячи человек.

Стоит также отметить, что численность рабочей силы по итогам проведенного обследования на отчетную дату составила 54,2 процента численности населения Орловской области. Уровень занятости соответственно составил 52,2 процента от числа жителей региона, а уровень безработицы в соответствии с методикой МОТ составил 3,7 процента. Не стоит путать его с регистрируемым уровнем безработицы, который составляет всего 0,3 процента. Последний показатель рассчитывается по количеству граждан, обратившихся в государственную службу занятости и поставленных на учет.

ИА «Орелград»